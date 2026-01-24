◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)男子シングルス準々決勝が24日に行われ、張本智和選手が木造勇人選手を4−3(11−4、8−11、10−12、11−7、11−9、8−11、11−8)で破り、4年連続の4強を決めました。2年ぶり王座奪還を狙う張本選手は、木造勇人選手と激突。19年大会のダブルスの優勝ペアの対戦となった一戦は、序盤から激しいラリーの応酬となります。ゲームカウント1−2とされた張本選手で