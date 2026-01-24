『プジェ日記！ 幸せを運ぶインコのみっちゃん』（谷小夏/KADOKAWA）第1回【全16回】この記事の画像を見る「プジェ」という鳴き声が特徴的なセキセイインコのみっちゃん。みっちゃんの愛らしい姿や思い出を忘れたくないという思いから、画家の谷小夏さんは絵日記を描き始める。いつもそばにいて必要としてくれたり、家族の団らんを生み出してくれたり…。小さくても賢くて尊いインコとの交流を、愛情たっぷりに描いたコミックエッ