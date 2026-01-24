日本は先進7カ国で唯一10代の死因1位が「自殺」の国だ。しかし、100年前の子供は「世界一幸せ」とまで言われていた。何がここまで変えてしまったのか。東京大学名誉教授の養老孟司さんと思想家の内田樹さんの対談を、書籍『日本人が立ち返る場所』（KADOKAWA）よりお届けする――。（第2回／全5回）写真＝iStock.com／sakai000※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sakai000■じいさんはなぜいつも不機嫌そうなのか【養老】居