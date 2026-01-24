ドジャースのトミー・エドマン内野手（３０）が２０２６年シーズン開幕戦を欠場する可能性が高くなったと米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。ユーティリティープレーヤーとしてドジャースに欠かせないエドマンだが、昨季は右足首の負傷に苦しみ２度も負傷者リスト入りするなど９７試合の出場にとどまった。１１月には右足首の手術に踏み切り、当初は開幕戦で復帰する予定だったが、調整が遅れているという。