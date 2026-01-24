2026年は60年に一度巡ってくる「丙午（ひのえうま）」年。この干支に生まれた女性は気性が激しいという迷信があり、前回の1966年は出生数が大きく減少した。『丙午女』（小学館）の著者でコラムニストの新津隆夫さんは「実際に昭和の丙午生まれの女性から話を聞くと、トリプルの恩恵を受けたことがわかる」という――。写真＝iStock.com／markgoddard※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／markgoddard■当の本人たちは丙午生