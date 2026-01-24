SEVENTEENの“メボズ（メインボーカルズ）”として知られるドギョムとスングァンが、ジャンルを超えた『Blue』のボーカルチャレンジで、世界中のファンの目と耳を奪っている。1月22日に公開された、歌手WOODZ（チョ・スンヨン）とドギョムのデュエットチャレンジは、特に大きな話題を集めた。WOODZ特有の鋭い高音と、ドギョムの爽やかな歌声が重なり、『Blue』に新たな魅力を吹き込んでいる。【写真】「日本で…」スングァン、CARA