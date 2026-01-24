結婚相手に求めるものは人それぞれですが、仕事を続けるなら、最初から「共働き向きの男性」を選ぶに越したことはありません。そこで今回は、インターネットユーザーの女性500名に聞いたアンケートを参考に、「『共働き希望』のアラサー女性が選ぶべき結婚相手」をご紹介します。【１】ヘルプを頼むとき重要な「妻の実家とうまく付き合える人」「実家の母と仲良くしてくれる人だと助かる！」（20代女性）というように、自分の身内