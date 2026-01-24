あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「単位が楽に取れる授業」の略語は？「単位が楽に取れる授業」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「楽単」でした！出席のみでよい授業や、課題のレポートがない授業など、楽単の内容はさまざまです。ち