１月２４日の中山１１Ｒ・初富士Ｓ（４歳上３勝クラス・芝２０００メートル＝１８頭立て）は、２番人気のエセルフリーダ（牝５歳、美浦・武藤善則厩舎、父キタサンブラック）が、昇級４戦目でオープン入りを決めた。勝ち時計は１分５９秒２（良）。ハンデ５５キロもフルゲート１８頭立ての８枠も関係なかった。序盤から先団に取り付くと津村明秀騎手は内２頭目あたりに誘導。「１コーナーで少しかんだが、馬の後ろに入れて落ち