◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル、良）“冬コク”の開幕週を彩る古馬の牝馬限定重賞が行われ、丹内祐次騎手騎乗の８番人気のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は２着に終わった。直線、外から上がり３ハロン最速の末脚で猛然と追い込んだが、勝ち馬に頭差届かなかった。同馬は２０日に死んだＧ１・５勝ダイワメジャーを父に持つ良血馬で、２４年の秋華賞・