東都大学リーグの青学大は２４日、神奈川・相模原市の相模原キャンパスで２０２６年度の入部予定者の入寮式を行った。今春のリーグ戦で史上初の７連覇を目指す“絶対王者”に新戦力として加わるのは計８人（欠席１人）。高校通算３３本塁打を誇る東海大相模のスラッガー・金本貫汰は「高校２年の時、一番最初に志望した大学。持ち味の打撃と足の速さで、見ている人を元気づけるようなプレーをしたい」と目を輝かせた。また、