＜中山11R・初富士S＞2番人気エセルフリーダ（牝5＝武藤、父キタサンブラック）が好位から押し切って、オープン入りを決めた。道中は内め4、5番手を追走。じっくり脚を溜められ、3番手で直線を迎えると、先行策から粘るショウナンラピダスを猛追。ゴール寸前で見事に交わした。鞍上の津村は「1コーナーで少し併せ馬になって力んでしまったけど、馬の後ろに入れたら落ち着いてくれた。早めに来る馬がいたけど、まだ早いと思っ