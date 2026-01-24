大阪市の横山英幸市長（44）の辞職に伴う出直し市長選が25日告示される。横山氏と、いずれも無所属新人で自営業の千代知洋氏（58）、芸術家のネペンサ（本名・安達真）氏（51）、NPO法人理事の林成典氏（52）の4人が立候補を表明した。日本維新の会が掲げる「大阪都構想」への3度目挑戦の是非が争点。投開票は2月8日。主要な政党・政治団体は任期途中の辞職による出直し選に冷ややかで、候補者擁立を見送る。維新公認の横山