◆練習試合福岡3―3鹿島（24日、宮崎・ひなた陸上競技場）J1アビスパ福岡が昨季J1覇者の鹿島に引き分け、宮崎キャンプを締めくくった。相手の主力が多く出場した1、2本目は1―3。強度の高い守備と速い攻守の切り替えに苦戦したが、0―3で迎えた2本目の42分に元イラン代表FWのシャハブ・ザヘディが右クロスに合わせて1点を返した。ザヘディは3本目の立ち上がりにも逆風の中、強烈なミドルシュートを一閃（いっせん）。昨季