「もう終わりにしようと思っていた」。27時間テレビでのアクシデント、芸能界引退を決意した夜、そして『ヘキサゴン』収録現場で起きた“ある一言”。炎上を招いた“CD1万枚宣言”、声を失う覚悟で臨んだ手術、経営する飲食店閉店という現実まで── misono が、栄光と挫折のすべてを語る。〈前後編の後編〉 【画像】misonoがプロデュースしたラーメン店「人類みなウチのラーメン」、右は夫でドラマーのN