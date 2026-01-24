現在は実業家としても活躍するmisono。華やかな歌手デビューやバラエティでのブレイクの裏には、いじめ、沖縄移住、姉・倖田來未との比較、そして「27時間テレビ」での号泣など、数々の苦悩があった。本人が初めて明かす、知られざる挫折と再生の記録。〈前後編の前編〉 【画像】misonoがプロデュースしたラーメン店「麺や 人類乃宝舟」、右は夫でドラマーのNosuke氏 デビューまではトントン拍子