インドネシアで発生した土砂崩れでこれまでに7人が死亡、80人以上が行方不明となっています。ロイター通信によりますと、インドネシアの西ジャワ州で大雨による土砂崩れが発生し、これまでに7人が死亡、82人の行方が分かっていないということです。BBCはインドネシア当局の発表として、これまでに30以上の住宅が倒壊したと伝えています。地元メディアによりますと、土砂崩れの発生前、当局は、西ジャワ州で、豪雨を含む異常気象が