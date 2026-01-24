俳優の石田ひかり（53）が24日、インスタグラムを更新。長女（22）と次女の幼少期ショットを添え、「こんなに小さかったやんやんも、昨日21歳に」と次女の誕生日を報告した。【写真】「昨日21歳に」誕生日を迎えた次女＆長女の幼少期ショットを公開した石田ひかりプールに入った姉妹の2ショットは、赤い水着を着ているのが長女、ピンクの水着を着ているのが次女であるとストーリーズで説明。投稿では「お友達にお祝いしても