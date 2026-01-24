ボートレース浜名湖の得点率制、4日間シリーズ「日本モーターボート選手会代表杯」が開幕。24日に初日が行われた。8Rは3連単10万4870円（102番人気）というビッグ配当。その立役者となったのが2コースから強捲りで快勝した栗原謙治（56＝群馬）だ。相棒は前検から「感触は悪くない」と話していた2節前Vの59号機。「8Rはみんな出ている感じだったけど、風のおかげでうまく1Mを回れましたね。回り足はいいのかな」と、改めて好感