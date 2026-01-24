「香林」は石川県穴水町で創業45年の中華料理店だ。ラーメンや餃子、セットメニューが人気の町中華だが、店主が高齢になり、後継者を探している。冷蔵庫や調理機器などは買い替えたばかり。口コミやリピーターが多く、最近は若い女性のお客さんも増えているという。「長年愛されてきた味を引き継ぎ、さらに発展させてくれる方に引き継いでもらえたら嬉しいです」中華なのにカレーやオムライスもある魅力昭和レトロで、コスパ良し。