今日24日の夜から明日25日にかけて、日本海側は断続的に雪で、短い時間で積雪が急増する所もあるでしょう。太平洋側も雪の所が増えてきて、名古屋市周辺など平地でも、積雪や路面凍結による交通への影響が広がる可能性があります。北・東日本東北南部や北陸を中心に更なる大雪東海の平地も積雪注意今夜(24日)から明日25日にかけても、強い寒気が居座ります。日本海側では、今日の日中に雪が弱まった所や、やんだ所も、再び雪が