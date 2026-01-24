山形県内は24日も強い冬型の気圧配置と寒気の影響で、各地で雪となっています。庄内と置賜では24日夜遅くにかけて大雪となる所がある見込みです。24日の山形県内は強い冬型の気圧配置や寒気の影響で、各地で雪となっています。午前10時現在の積雪は、大蔵村肘折が全国3位の220センチ、西川町大井沢が184センチ、米沢69センチ、山形12センチなどとなっています。雪の影響で24日午前10時半現在、JR米坂線の一部列車が運休したほか、