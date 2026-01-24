朝食やおやつにピッタリなスコーン。サクサク食感がクセになりますよね。今回は、家で簡単に作れるレシピをご紹介します。 ▼コツを押さえればホッペが落ちるおいしさに！ ボウルに強力粉やベーキングパウダーなどの粉類を入れて、牛乳をプラス。軽く混ぜたら麺棒で伸ばし、マグカップなど丸い物で型取りして焼きます。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「簡単においしく