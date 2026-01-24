巨人の戸郷翔征投手（25）が24日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。おいしい肉まんの食べ方を指南した。この日のテーマは「中華まん」。蛯原哲アナウンサー（51）から直撃された戸郷は好きな中華まんを聞かれると「肉まん」と即答。だが、「肉まんってみんな何かけますか？たれ」と続けた。蛯原アナは困惑したが、「九州だと“酢じょう