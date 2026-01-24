タレントの井上咲楽（26）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。人生初の車を購入したことを報告し、その価格も明かした。「初めての車を買います」と冒頭からテンション高く説明した井上。仕事で失敗して落ち込んでいた日に、ふと目に入ったのが展示されていた「MINI」の車だったといい、そのまま店に飛び込み、試乗して購入を決断。そして、ついに納車の日を迎えた。「一番の衝動買いかも、人生で一番」と語り、「