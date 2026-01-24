中日本、西日本の両高速道路会社は24日、大雪による大規模な車両滞留を防ぐため、名神高速道路の栗東湖南（滋賀）―一宮（愛知）間を同日午後10時以降、通行止めにする可能性が高いと発表した。名古屋―大阪間が行き来できなくなる恐れがあり、注意を呼びかけている。両社によると、滋賀県の北陸道米原ジャンクション（JCT）―長浜間などと合わせ、24日午後10時〜25日午前4時の間に規制開始を見込む。三重県でも大雪の恐れが