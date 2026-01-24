気象台は、午後4時3分に、大雪警報を新潟市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・新潟市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村に発表 24日16:03時点下越では、24日夜遅くまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雪警報【発表】積雪24日夜遅くにかけて警戒6時間最大降雪量30cm■長岡市□なだれ注意報26日にかけて注意■三