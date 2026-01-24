「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！1月24日（土）放送回のゲストは、前回に続き、日本気象学会理事で異常気象研究の第一人者である三重大学大学院教授・立花義裕。近年、問題になっている異常気象について学んでいく。まずは前回からの続き、「アツさにご用心！『高温な地球グリル』」のメニューからスタート。台風以