佐賀バルーナーズは1月24日、ジョシュ・ハレルソンが練習中に負傷し、左下腿三頭筋筋損傷と診断されたことを発表した。 アメリカ出身で現在36歳のハレルソンは、208センチ125キロのビッグマン。名門・ケンタッキー大学を経てNBA入りを果たし、海外リーグでも活躍を重ねながら、2016年に大阪エヴェッサでBリーグに初参戦する。その後はサンロッカーズ渋谷などでプレーし、2023