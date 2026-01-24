（台北中央社）国家図書館は22日、日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所（大使館に相当）と図書資料の寄贈に関する協力覚書を締結した。芥川賞作家、李琴峰さんの「彼岸花が咲く島」など日本語書籍約3万冊が、今年下半期に開館予定の国家図書館南部分館（南部・台南市）に収蔵される。同図書館は、日本語書籍の蔵書が大幅に増えるだけでなく、台日双方の学術交流や文化協力の新たな一ページが開かれるとしている。覚