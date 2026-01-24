中国のショートドラマ市場はここ数年、「低コスト・短周期・ハイリターン」というビジネスモデルにより、急速な成長を遂げている。報告によると、2025年のショートドラマ市場規模は634億元（約1兆4400億円）を突破し、6億9600万人の視聴者数でインターネット利用者の68．4％をカバーした。これにより、21万9000人の直接雇用が創出され、西安や杭州などの都市は「ショートドラマの都」と呼ばれるようになった。しかし、こうした華や