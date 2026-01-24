ドジャース入りしたカイル・タッカー外野手（２８）が本当はブルージェイズ入りを希望していたという情報が２３日（日本時間２４日）、米メディアで報じられた。情報源はメジャー通算１１４７試合に出場したウィット・メリフィールド氏（３６）。ブルージェイズＯＢでもある同氏はポッドキャスト番組「６ｉｘＩｎｎｉｎｇＳｔｒｅｔｃｈ」に出演し「カイルのことはよく知らないが、彼の陣営のことはよく知っている」と前置き