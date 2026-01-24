インスタグラムを更新女子ゴルフの原英莉花が24日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に78歳で亡くなった師匠“ジャンボ尾崎”こと尾崎将司さんの誕生に合わせ、追悼した。国内ツアー最多となる通算94勝を挙げた尾崎さん。昨年12月にS状結腸がん（ステージ4）のため死去したと発表された。現在は米ツアーを主戦場にする原は、2018年のプロデビューから尾崎さんに師事してきた。以下、投稿文面。「1月24日。ジャンボさん