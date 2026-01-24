◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル、良）“冬コク”の開幕週を彩る古馬の牝馬限定重賞が行われ、１番人気に支持されたクリストフ・ルメール騎手騎乗のジョスラン（４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）が重賞初制覇を飾った。クリストフ・ルメール騎手は１１年から１６年連続の重賞勝利。また、小倉での重賞初Ｖで史上８人目のＪＲＡ全１０場重賞制覇も成し遂げた。勝ち時計は１