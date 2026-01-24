みなさま、「絶対に漏らさせる魚」の噂を聞いたことはありますでしょうか。 野食ハンター茸本朗氏が人体実験（？）をしたことで大ブレイクした、バラムツやアブラソコムツなどに代表される、ワックスエステル（人間が消化できない脂）を大量に含む魚のことです。ワックスエステルを大量に含む魚を多く摂取してしまうと、意図せずお尻から油が漏れ出してしまうことがあるのだそうです。茸本朗氏によるとそれは「決壊」という人類で