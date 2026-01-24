「セクシー女優を名乗ると、結構嫌な目に遭うことが多いんですよ」と口にすれば、「そんな仕事を選んだお前が悪い」という批判が飛んでくるのは、もちろん承知している。私は偏見などのリスクを覚悟したうえで女優業を始めたが、やはり気持ちがどんよりする出来事は引退後も山ほどあった。むしろ、引退後の方がデメリットを感じる気がする。なぜなら現役時代は、業界人とそこに理解を持つ人々ばかりと接して、防御策を取れる環境