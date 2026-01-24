お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが23日に自身のアメブロを更新。次男が過剰歯の抜歯手術を控えていることを明かした。【映像】ココリコ遠藤の家族ショット（複数カット）この日、まさみさんは「ついに……次男くん 過剰歯抜歯の手術」と切り出し、手術を前に不安そうな次男の様子を報告。「私のところに来て『ママ 手術寝てる間に終わる？痛くない？』って半泣きで言ってて」と明かした。続けて、自身は「