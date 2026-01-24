放射線への不安ありと回答した割合東京電力が福島第1原発で廃炉に携わる作業員約6千人に労働環境についてアンケートした結果、放射線への不安を抱える作業員は23％だった。過去最も高かった昨年の40％から17ポイント改善した。東電は、作業時のリスクを洗い出して対策を講じたほか、専門家による講習会で健康影響への理解が進んだとみている。アンケートは事故が発生した2011年以降、東電社員を除く福島第1原発の全廃炉作業員