歌手でタレントの森口博子が23日に自身のアメブロを更新。翌日に控えたデビュー40周年アニバーサリーツアーのファイナル公演への想いをつづった。【映像】森口博子「が、頑張りました」スタイル際立つ衣装を披露この日、森口は「美しい仕上がりに大満足！」というタイトルでブログを更新。「40周年アニバーサリーツアーグッズの1つ」としてカレンダーを紹介し「資生堂『椿』にプレゼンしたいくらい、ビューティーフォーな写真