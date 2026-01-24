お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が24日、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜午前8時30分）にVTR出演。愛娘への思いを語った。30年来の付き合いがあるドランクドラゴン鈴木拓と石川・金沢を旅行した。鈴木から高校生になる1人娘について聞かれると「娘に対して怒ったことない。怒らないし、何でも買ってあげるし」と自身の子育てについて語った。その理由については「嫌われたくないし、絶対。一番は。もう甘えち