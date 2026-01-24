第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が近づいてきた。下馬評では日本、アメリカ、ドミニカ共和国の3強といわれているが、全20チームが優勝をかけて3月5日から約2週間にわたって覇権を争う。各チームの登録メンバーは30人まで。井端弘和監督率いる侍ジャパンの陣容も徐々に固まりつつある。◆残る11枠は1月中に決着へ昨年12月に大谷翔平ら8人の代表入りが先行発表され、今月16日に新たに11人がメンバーに加わった