任期満了に伴い、3月に行われる金沢市長選挙を前に、出馬を表明している現職の村山卓氏が24日、事務所開きを行い、「未来に繋ぐ政策を訴えたい」と意気込みました。村山氏の事務所開きには、地元の支援者など、約200人が集まりました。村山氏は、自身が掲げたまちづくりの実現に向けた「未来共創計画」に基づき、都心軸の再考や子育て支援の拡充、文化の振興に意欲を見せました。その上で、これまでの2年間を前進期、これからの4年