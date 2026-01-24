お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコが、長男夫婦ともんじゃを楽しんだ様子をアップした。２４日に自身のインスタグラムを更新し「東京に行っても時間が合えば、長男と嫁と食事します」という。「今回配信のＹｏｕＴｕｂｅ『モモコ新聞』は、月島のもんじゃ焼き屋さんで、プライベート相方のえみちゃんと息子夫婦との家族トークです。是非、ご覧ください」と呼びかけた。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは「モモコと長男とお嫁さ