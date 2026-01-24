モデルのＵＴＡが２４日までに自身のインスタグラムを更新し、パリコレ出演を報告した。ＵＴＡは、身長１９０センチの抜群のスタイルを生かし、世界を舞台に活躍中。世界最高のファッションショーであるパリコレの出演は今回が２年半ぶりとなった。ＵＴＡは、日本人から唯一の起用となった「ＪｕｎｙａＷａｔａｎａｂｅＣｏｍｍｅｄｅｓＧａｒｃｏｎｓ」など、２ブランドのショーに出演。上品な存在感を放ち、「久し