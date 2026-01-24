元日向坂４６で俳優の齊藤京子が２４日、大阪市内で主演映画「恋愛裁判」の公開記念舞台あいさつに登場した。齊藤演じるグループ内でセンターを務めるアイドルが、恋愛禁止のルールを破ったことで裁判にかけられる物語。自身もアイドルとして活動していただけに「（役の）山岡真衣を演じることで、アイドルファンの方々にどう思われるのか、ということがすごくあった。葛藤がありました」と、率直な思いを口に。脚本やキャラク