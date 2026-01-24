1月24日、小倉競馬場で行われた11R・小倉牝馬ステークス（G3・4歳上オープン牝・ハンデ・芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ジョスラン（牝4・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。アタマ差の2着に8番人気のボンドガール（牝5・美浦・手塚貴久）、3着に2番人気のココナッツブラウン（牝6・栗東・上村洋行）が入った。勝ちタイムは1:58.1（良）。【新馬/中山5R】エフフォーリア半妹 ジョスランがデビューVシルバーコレクターのボン