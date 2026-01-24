モデルの山田優（41）が24日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「冬晴れの日の私服」と書き出した山田。「心地いい日差しが」とつづって、冬のコーディネートをアップした。「シワになりにくいので旅先に持って行った @the_weekend_hotel のジャケットとハーフパンツのセットアップにライダースジャケットを合わせました」「そして、ホワイトの @chromeheartsofficial のニットキャップを」と紹介。「寒い