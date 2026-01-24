【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の朝鮮中央通信は２４日、近く開催が見込まれる第９回朝鮮労働党大会について、「党大会の成果を保障するための準備作業が積極的に推し進められている」と伝えた。同通信によると、党大会を控え、市・郡レベルの代表者選挙が行われた。党大会出席者を選ぶプロセスが始まった形だ。北朝鮮は昨年６月、党中央委員会の拡大総会で党大会招集を決めたと発表したが、具体的な日程や議題は明らかにしてい