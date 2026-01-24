日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は24日、ミラノ・コルティナ冬季五輪スケルトン男子で41歳の高橋弘篤（エフアシスト）が代表に決まったと発表した。2大会ぶり3度目の五輪代表。今季限りでの現役引退を表明している。日本は自力での五輪出場枠獲得を逃したが、繰り上がった。そりの日本勢ではリュージュ男子1人乗りの小林誠也（中外印刷）が既に代表に決定。ボブスレー男子は日本連盟のミスにより、出場できなく