原口一博前衆院議員は24日、国会内で記者会見し、新党を結成して衆院選に臨むと表明した。会見には河村たかし前衆院議員も同席した。公選法などが定める政党要件の国会議員5人が集まったといい、近く政党の設立を届け出る。原口氏によると他の3人は鈴木敦、平岩征樹、竹上裕子の前衆院議員。原口、河村両氏は共同代表に就くとしている。原口氏周辺は、新党設立の届け出に向け総務省で事前審査を進めていると明らかにした。